La “spiaggia dei funai” non è stata pulita e manca di tanti servizi necessari: un cestino, una doccia per cani e umani, una piccola fontanella dove far bere i cani, un bagno chimico per i proprietari. Vige inoltre il divieto di balneazione

di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Adiacente al porto, tra l’inizio del comune di Grottamare e la banchina nord del Porto di San Benedetto, c’è la spiaggia per cani, la cosiddetta “spiaggia dei funai”, l’unica nella zona oltre quella a ridosso del fiume Tesino.

Quando inizia la stagione balneare non è più possibile passeggiare sul litorale assieme al proprio compagno a quattrozampe, a cui è vietato l’accesso ed il bagno al mare. La spiaggia dedicata diventa quindi l’unico sfogo costiero per i cani, ma al momento non risulta certamente invitante per i proprietari, che devono valutare se portarli o meno.

La spiaggia non è stata pulita, ci sono rifiuti abbandonati e sterpaglie, non è neanche attrezzata, non c’è un cestino, né una doccia per cani e umani, né una piccola fontanella dove far bere i cani, né è presente un bagno chimico per i proprietari.

Dovrebbe essere una lingua di sabbia dedicata, ma non c’è nessuna cura visibile, neanche la pulizia stagionale è stata fatta: basterebbe qualche piccolo investimento per renderla più fruibile per i proprietari e gli animali.

L’unica segnalazione che si trova sulla spiaggia (non ci sono cartelli, né insegne, né regolamenti per l’utilizzo) è quella inerente al divieto di balneazione che interessa la zona. Quindi teoricamente i proprietari non potrebbero neanche fare il bagno assieme al loro peloso.

Sarà nei pensieri e nel programma del comune la pulizia della suddetta spiaggia? Bisognerà aspettare la nuova ed ignota amministrazione per vedervi presenti dei servizi?

La stagione è iniziata, ma non per i quattrozampe, residenti ed ospiti invisibili.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.