TERAMO – “Stasera, intorno alle 18, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in via Lepido Facii, nella zona Industriale di Sant’Atto, per verificare le strutture di un cavalcavia della SS80″.

Così dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in una nota diffusa il 15 maggio: ‘Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno utilizzato il cestello dell’autoscala per accertare le condizioni degli elementi strutturali del cavalcavia che in diverse parti sono risultate ammalorate e hanno provveduto a rimuovere alcune porzioni del calcestruzzo del copriferro che si erano staccate a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura”.

Dal Comando proseguono: “Considerato che il fenomeno di distacco è diffuso ad ampie porzioni delle strutture del cavalcavia, i vigili del fuoco hanno hanno disposto la chiusura di un tratto di via Lepido Facii al traffico veicolare, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli eventuali interventi di messa in sicurezza”.

“Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto a deviare il traffico veicolare e far transennare il tratto di strada interessato” concludono dal Comando.

