GROTTAMMARE – Ospite della decima puntata del talk show online Picenum Talk, promosso e prodotto dall’associazione Artistic Picenum, è stato il comico romano Claudio Sciara, che si è lasciato coinvolgere dai conduttori Giuseppe Cameli, Valentina Rosati e Martina Mobili nel raccontare come sta vivendo questo complicato periodo.

L’artista è attualmente alle prese con la promozione del nuovo libro “Vado come un treno“, scritto a quattro mani con l’amico e co-autore Alessandro Mancini, nel quale ha messo su carta i monologhi preparati per il suo nuovo spettacolo.

Lo stop dettato dalla pandemia non ha fermato la creatività ed il comico ne ha approfittato per scrivere, ma ovviamente non vede l’ora di poter tornare ad esibirsi davanti al pubblico.

Sciara ha anche ripercorso le recenti tappe della sua brillante carriera: l’apparizione ai Soliti Ignoti di Rai Uno, la partecipazione a Eccezionale Veramente, la vittoria nel 2018 di Cabaret Amore Mio, fino alla splendida performance a Italia’s Got Talent andato in onda a febbraio sul circuito Sky.

