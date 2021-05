PORTO SAN GIORGIO – Sabato 15 maggio alle ore 17 alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio si giocherà la partita di ritorno tra la De Mitri – Energia 4.0 e la Bcc Fano-Pedini Apav Lucrezia, valevole per il primo turno dei playoff promozione del campionato di serie B2 di pallavolo femminile.

Alle rossoblù di casa (vittoriose all’andata in trasferta per 3-0) basterà vincere due set per passare il turno, mentre se le ospiti dovessero affermarsi per 3-0 o 3-1 si giocherà il Golden Set. Dirigeranno l’incontro Michele Reca di Roma e Andrea Rizzo di Latina. La vincitrice della doppia sfida andrà poi ad affrontare la vincente del confronto tra l’Autostop Trestina e la LG Futura Teramo, con le umbre che si sono aggiudicate Gara 1 in Abruzzo per 3-1. Negli altri due confronti che interessavano il girone della De Mitri – Energia 4.0 la Corplast Corridonia è stata battuta in rimonta 2-3 dalla Tekno Polymatic Arabona Manoppello, mentre la Centro Diesel Pagliare ha perso in casa 0-3 contro la Bleuline Libertas Forlì.

«Per noi è iniziato il periodo clou della stagione – ha dichiarato il presidente Sandro Benigni – al quale arriviamo carichi e fiduciosi. A Lucrezia abbiamo giocato una partita di carattere, contro una squadra che non ha mollato un centimetro e ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. Pensiamo partita dopo partita, iniziando dalla partita di sabato, che sarà difficile e impegnativa».

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.