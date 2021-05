Visita in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, venerdì 14 maggio, il portavoce del Movimento 5 Stelle San Benedetto del Tronto e candidato Sindaco alle elezioni amministrative del prossimo autunno Serafino Angelini, assieme al Senatore Giorgio Fede ha ricevuto nella sede del Movimento 5 Stelle a San Benedetto del Tronto i senatori Mauro Coltorti (Presidente della Commissione Lavori pubblici) e Sergio Romagnoli (Commissione Lavoro).

“È stato un incontro interessante ed estremamente costruttivo – commenta Angelini – abbiamo discusso di viabilità, infrastrutture, lavoro e sanità, per capire nel dettaglio quali siano gli orientamenti nazionali di questo governo in funzione ai desiderata per la nostra città del futuro”.

“Dopo anni di inspiegabili distanza con la politica nazionale, appare necessario riprendere al più presto il dialogo con le istituzioni ed in particolar modo con le forze di maggioranza al Governo. È inoltre essenziale lavorare su progettualità importanti da declinare a livello locale attenti alle possibilità offerte dai fondi europei straordinari, con idee e proposte a supporto della nostra città, da troppo tempo politicamente isolata” si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle locale.

“Per tale scopo il Movimento 5 Stelle San Benedetto del Tronto continua nella sua opera di dialogo e confronto a tutti i livelli, e già domani sarà la volta della parlamentare europea Daniela Rondinelli in visita in Riviera” concludono i pentastellati.

