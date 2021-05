Centauro soccorso da passanti e dall’automobilista in attesa dei sanitari, circolazione rallentata ma non interrotta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio del 14 maggio in Riviera.

Incidente in viale dello Sport a San Benedetto fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Il sinistro è avvenuto vicino alla caserma dei carabinieri e al sottopasso di via Virgili.

Il centauro, un ragazzo, è stato soccorso inizialmente da passanti e dall’automobilista in attesa dei sanitari del 118.

Circolazione rallentata ma non interrotta.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.