Un progetto trasversale, plurale ed inclusivo, strutturato in tre azioni per il 2021: Amarte, Dinamo, P.A.C. Tanti gli appuntamenti previsti da maggio ad agosto

di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il progetto 360° è nato nel 2020 come tentativo di risposta a due fronti sentiti come impellenti: da una parte la situazione dell’arte e della cultura e dall’altra le conseguenze che questa ha nei confronti della povertà educativa italiana e di riflesso regionale e provinciale. Il bisogno chiave sul quale si vuole porre l’attenzione è il valore dell’arte e della scienza, per la crescita globale delle persone (giovani, adulti, anziani).

Tali espressioni umane, contribuiscono in maniera fondante alla riflessione sul proprio “io” e sul rapporto con il mondo e con il proprio territorio.

Il progetto per la stagione 2021, sovvenzionato dalla Regione Marche, promosso e sostenuto dal Comune di San Benedetto del Tronto, si configura come trasversale, plurale ed inclusivo, e organizzato in tre azioni: Amarte, Dinamo, P.A.C.

“Amarte, l’arte che fa bene al cuore” è un’azione nata nel 2019 e poi confluita all’interno del progetto 360°. Si struttura in bienni: un anno dedicato a seminari di formazione per amatori e professionisti ed un anno per il sociale. Il programma di “Amarte” per la stagione 2021 è focalizzato sulla formazione. Obiettivo è quello di incrementare la qualità e le possibilità formative del territorio nel campo artistico, coreutico e teatrale attraverso quattro seminari con docenti ospiti, selezionati per professionalità ed abilità come formatori.

La proposta di Amarte si articola secondo le seguenti date:

– 21,22 e 23 maggio Seminario di teatro e vocalità con Isabella Carloni, autrice ed interprete poliedrica;

– 19 e 20 giugno Seminario di danza contemporanea con i M. Patrizia Cavola e Ivan Truol, coreografi, danzatori e attori, fondatori della Compagnia Atacama;

– 7, 8, 9, 10 e 11 luglio Seminario di metodo Linklater con la M. Oretta Bizzarri, coreografa e pedagoga esperta del metodo e diplomata con la stessa Kristin Linklater;

– 24 e 25 luglio Seminario di Tatto Interno con Michele Marchesani, danzatore di contact ìmprovvisation operatore di Shiatsu ShinTai, una forma evoluta di lavoro sul corpo sviluppata da Saul Goodman per espandere il lavoro eseguito tramite il trattamento Shiatsu tradizionale.

Tutti i seminari sono a pagamento e si terranno ad Espace Art Essentiel n Via Madonna della Pietà, 80, a San Benedetto del Tronto.

Gli eventi tenuti da “P.A.C. – Parola Alla Carta: presentazioni di libri, reading” avranno luogo in Palazzina Azzurra alle ore 18:30. Queste le date degli incontri previsti:

– 20 maggio presentazione del libro “Biglietti con vista sulle crepe della storia” di e con il filosofo Alessandro Pertosa. Conduttore: Salvo Lo Presti, attore della “e.artES cum panis”, associazione di promozione sociale che si occupa di educazione ed intercultura attraverso l’utilizzo dei linguaggi artistici, sulla scia delle nuove scoperte neuroscientifiche riguardanti l’apprendimento;

– 27 maggio presentazione del libro “Training autogeno e PNL Una nuova sinergia per la crescita personale” dì e con Omar Montecchiani, counselor bioenergetico ad orientamento gestaltico integrato. Conduttore: M. Mizar Tagliavini coreografa, regista, direttrice artistica dello spazio artistico indipendente Espace Art Essentiel;

– 1 giugno presentazione-spettacolo del libro di poesie “Noi, il ritmo – taccuino di un poeta per la danza (e per una danzatrice)” di Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo. Conduttore: Salvo Lo Presti, attore e scrittore; Framezzi danzati: “e.artES cum panis”;

– 6 giugno presentazione del libro “La nota imperfetta” di e con la scrittrice Annalisa Frontalini, ideatrice e direttore artistico della rassegna letteraria e musicale “ln Art” e presidente dell’associazione culturale Rinascenza. Conduttore: Salvo Lo Presti, attore della e.artES cum panis.

Lo scopo di “Dinamo – Rassegna di arti ad induzione” è quello di fornire occasioni di arte e cultura immedesimandosi in una dinamo, che produce corrente utilizzando l’induzione elettrica. Il programma di Dinamo per il 2021 presenta le date:

– 5 agosto 2021 il concerto conferenza “Alimentazione Funzionale. Dalla vibrazione sonora a quella organica”. Interverranno la Dott.ssa Valentina Parisani biologa-nutrizionista – Dottore di ricerca in “Obesità e Patologie Correlate”, la Dott.ssa Roberta Vulpiani, specialista in naturopatia integrata con la maestra Marta Masciola (arpa medievale).

– 6 agosto la proiezione del corto “L’indimenticabile” del regista Gianluca Santoni e conferenza con i titolari di “Frolla Lab” per parlare di inclusione, opportunità, strategie di integrazione e rispetto della disabilità.

– 7 agosto la conferenza dal titolo “Sensazioni fantasma” un dialogo sulla cura degli acufeni attraverso la musica elettronica. Interverranno il Maestro Roberto Girolìn, compositore diplomato in direzione corale e musica elettronica, studioso di correlazioni tra suono ed immagine cerebrale e la Dott.ssa Paola Lombardo, osteopata.

Gli appuntamenti si svolgeranno alla Palazzina Azzurra alle ore 21:15

L’evento 360° è progettato e organizzato dall’associazione “e.artES cum panis”; la direzione artistica e tecnica è affidata rispettivamente a Mizar Tagliavini e Dafne Ciccola; deputata della gestione e della segreteria, invece, sarà l’associazione “Espace Art Essentiel”. Con il contributo e patrocinio della Regione Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto. Contatti: eartescumpanis@gmail.com; www.eartes.it; cel: 389 1894416

