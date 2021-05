GROTTAMMARE – Domenica 23 maggio, alle ore 17 presso la piazza Madonna della Speranza a Grottammare, don Dino Pirri presenterà il suo nuovo libro “Lo strano caso del buon samaritano” edito da Rizzoli.

Con l’ironia e la spontaneità che lo contraddistinguono, il parroco grottammarese racconterà come, prendendo spunto dalla famosa parabola evangelica, si giunge a domande capaci di interrogare tutti, credenti e non. L’incontro vedrà la partecipazione della nota giornalista jesina Catiuscia Ceccarelli che interverrà in veste di presentatrice.

L’evento è gratuito ed i posti limitati sono prenotabili sulla piattaforma Eventbrite, a questo indirizzo.

