di Lucia Franca Rozzi SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 16 maggio riprendono a San Benedetto gli incontri di “Nati per Leggere” con la formula itinerante nei parchi cittadini. Grazie alla sinergia tra Comune e referenti dei Comitati di quartiere, gli operatori della biblioteca “Lesca” e volontarie e volontari saranno ospitati in parchi, stabilimenti balneari e aree all’aperto della città.

“Nati per leggere – ricorda l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – propone alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per il loro sviluppo cognitivo ma anche per migliorare la capacità di essere genitori. La nostra città ha sempre curato questa iniziativa grazie alla nostra biblioteca e ai tanti volontari che prestano la loro voce e la loro empatia per trasmettere emozioni ai più piccoli. La pandemia ci ha costretto a sospendere a lungo gli appuntamenti ma ora, grazie all’arrivo della bella stagione e soprattutto alla disponibilità dei Comitati di quartiere che ringrazio per la sensibilità dimostrata, Nati per leggere potrà riprendere all’aperto”.

Sono già stati programmati tre appuntamenti nel mese di maggio: domenica 16 alle ore 17.30 al Parco Eleonora (Quartiere Porto d’Ascoli Centro), domenica 23 maggio alle ore 11 al Parco Paola (Quartiere Sentina), sabato 29 maggio alle ore 18 al Parco Saffi (Quartiere Paese Alto).

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio: saranno ammessi al massimo dieci bambini di età compresa tra 2 e 6 anni per ogni incontro, obbligo di distanziamento e dell’uso delle mascherine per sorelline o fratellini dai 6 anni in su e per gli accompagnatori (1 adulto per bambino), igienizzazione delle mani. Si raccomanda di dotarsi di plaid, stuoino o asciugamano per sedersi comodamente sul prato. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Si può prenotare telefonicamente allo 0735.794701, via e-mail all’indirizzo biblioteca@comunesbt.it o tramite SMS o messaggio WhatsApp al numero 3346081476.

Quest’anno c’è un’importante novità: la bibliotecaria, le lettrici e i lettori volontari saranno a disposizione delle famiglie che non riusciranno a prenotare per illustrare il programma Nati per Leggere, condividere buone pratiche, per letture a bassa voce, per pre-iscrivere i bambini ai servizi bibliotecari e prestare gratuitamente i libri più adatti alla loro età.

Per aggiornamenti in tempo reale degli appuntamenti anche dei prossimi mesi è possibile consultare questo link.

