Per l’11^ puntata di Bussa coi Piedi, Laura di Pietrantonio è andata a trovare Valentina Cappella dell’azienda Coltivare.it, cercando di scoprire di più sulla storia e la natura della sua azienda. E proprio in mezzo alla natura delle campagne picene si è posato il suo tavolino stavolta per uno snack dal sapore antico: pane, olio e fave appena colte.

Non perdere la puntata il 19 maggio alle 18 e 30 su rivieraoggi.it, picenooggi.it e sui canali Facebook e Instagram.

CLICCA QUI per vedere tutte le puntate precedenti di Bussa coi Piedi.

“Bussa coi piedi” è un format ideato e realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio.

