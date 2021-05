CIVITANOVA MARCHE – Mancano ancora tre mesi all’edizione 2021, in programma per il 10-11 agosto, del King & Queen beach volley tour ma la macchina organizzativa è già al lavoro. Gli organizzatori dell’evento, nato nel lontano 2000, hanno presentato il progetto grafico di come sarà la beach arena. Uno stadio del beach volley diverso dal solito. È stata ripresa l’idea dei grandi tornei americani che a causa della crisi pandemica da coronavirus hanno rivoluzionato il progetto di arena.

Ecco quindi che il campo da beach volley civitanovese avrà due muri alti quattro metri dove spiccheranno delle gigantografia di Civitanova Marche. Si è voluto spingere sul lato promozionale della riviera che oramai è la casa del King & Queen beach volley tour. Gli organizzatori hanno pensato che fosse stato inutile allestire tribune da da 600 – 800 posti per poi contingentare il pubblico in soli 200 unità. In caso di ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i contagi e di un nuovo protocollo FIPAV sul pubblico alle manifestazioni di carattere nazionale si studieranno alternative per far sì che un contenuto numero di spettatori a rotazione possa assistere all’evento sportivo in una zona del lato strada. Ma questa possibilità verrà affrontata è valutata all’ultimo momento.