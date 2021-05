L’associazione Caleidoscopio, gestore del cineteatro San Filippo Neri, riapre le porte al pubblico con “Cultur-All Day – Arte, talk e cittadinanza, insieme oggi per domani” domenica 30 maggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della riapertura di cinema e teatri l’associazione Caleidoscopio, gestore del cineteatro San Filippo Neri, sta organizzando un grande evento alla cui partecipazione è invitata tutta la comunità.

L’evento, oltre ad avere naturalmente la finalità di festeggiare le riaperture, si ripropone anche di dare una nuova rilevanza al legame indissolubile che c’è tra cultura e cittadinanza.

A tal proposito da Caleidoscopio fanno sapere: “Come tante altre realtà impegnate nella cultura e nel sociale abbiamo affrontato molte sfide in questi mesi e molte altre ce ne aspettiamo nel futuro, ma la passione che ci lega al teatro non ci permette di arrenderci allo stato delle cose”.

Proprio in virtù di questo spirito l’associazione ha organizzato l’evento: “Cultur-All Day – Arte, talk e cittadinanza,

insieme oggi per domani”, una giornata a teatro a orario continuato per immaginare insieme il futuro e tornare a vivere i luoghi culturali.

Aggiungono infatti da Caleidoscopio: “Questo vuole essere un evento nato dalla gioia di poter ripopolare il teatro e i luoghi della cultura, ma soprattutto un evento che rispecchi quello che quest’anno ci ha confermato: l’arte ha bisogno della comunità e la comunità ha bisogno dell’arte”.

L’evento è previsto per domenica 30 maggio dalle ore 7:00 alle ore 20:00 e prevede la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal mondo sociale e culturale. La giornata sarà ricca di performance (teatrali, musicali, cinematografiche e di danza) e di talk su temi importanti e di stretta attualità.

