Il piccolo comune abruzzese punta a mettersi in luce all’esposizione virtuale organizzata dalla BIT (Borsa Internazionale del Turismo di Milano). La mostra è collocata all’interno della sezione “Expo Plaza”

di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver raggiunto uno splendido sesto posto nella classifica nazionale della trasmissione di Rai 3 “Il borgo dei borghi”, la cittadina di Campli vuole stupire ancora una volta l’audience di tutta la penisola (e non solo), questa volta in maniera puramente digitale.

L’occasione in oggetto è offerta dalla BIT (Borsa Internazionale del Turismo di Milano), che, il giorno 9 Maggio, ha dato il via ad un evento di esposizione virtuale che avrà durata fino al 14 dello stesso mese. La mostra è collocata all’interno della sezione “Expo Plaza”, l’apposito spazio virtuale messo a disposizione dalla BIT per la digital edition di quest’anno.

Il borgo di Campli, grazie alla minuziosa cura e conservazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico ed enogastronomico, e alla sempre maggiore notorietà del suo nome in ambito nazionale e internazionale, si è aggiudicata di diritto un posto nella proposta da viaggio “Abruzzo: terra d’antichi borghi dal fascino millenario”, situata in questa distintiva esposizione caratterizzata inevitabilmente dalla pandemia da Covid-19.

