Gli istituti si sono aggiudicati alcuni dei premi messi in palio dalla F.I.L.A., l’agenzia multinazionale di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno. Due scuole sono entrate nella classifica nazionale, tre in quella regionale

di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono cinque le scuole marchigiane che si aggiudicano alcuni dei premi messi in palio dai concorsi sostenuti dalla F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A), agenzia multinazionale di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno.

Tra i 40 vincitori nazionali risultano due scuole marchigiane: la Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari” di Tolentino (MC), che, con “Passeggiando sulla luna”, vince il Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia, e la Scuola Primaria Sperandei di Camerano (AN), che conquista il Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione primaria con “Figli d’arte” crescono…aspettando che torni a splendere il sole.

Tra le 60 scuole vincitrici regionali, invece, tre provengono dalla regione marchigiana. La Scuola dell’Infanzia Don Dante Raccichini di Monte San Giusto (MC), con “L’abbraccio (opera ispirata alla Maternità di Klimt)”, ottiene il Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia; la Scuola Primaria San Vito di Recanati (MC), con “Viaggio tra l’arte”, consegue il Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione primaria; la Scuola Secondaria di I Grado Beltrami di Filottrano (AN), con “Dentro gli occhi”, guadagna il Premio LYRA.

I 100 vincitori di “Cento di questi anni”, attraverso i suddetti elaborati conseguiti con impegno, creatività e dedizione da parte di bambini e ragazzi, coadiuvati dall’intenso sostegno offerto dagli insegnanti nell’opera di organizzazione e predisposizione verso l’estrosità degli alunni, ottengono da F.I.L.A. una fornitura completa di prodotti per dare voce e forma alla creatività degli studenti: colori e album GIOTTO per i più piccoli, LYRA e carte Canson per le scuole secondarie di primo grado (per un valore totale di circa 3.500 euro per ogni assegnazione nazionale e di circa 1.000 euro per ogni regionale). A tutte le 100 scuole premiate vengono assegnati due libri firmati Fabbri Editori (per le scuole vincitrici del Premio GIOTTO La matita delle Idee) o un libro sul tema dell’arte fornito da Rizzoli Education (per gli istituti che hanno vincitori per il Premio LYRA).

