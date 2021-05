SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 12 maggio, dall’associazione Questione Natura.

Siamo tornati a fare un giretto per San Benedetto del Tronto raccogliendo da terra 78 protezioni individuali anti-Covid.

In totale in poco più di 3 mesi abbiamo raccolto 1937 mascherine da terra.

Il 31 gennaio iniziava quest’idea innovativa che poi ha preso il nome di “Mask Free” di Questione Natura dalla mente carica di idee del nostro Presidente, Roberto Cameli.

I nostri eventi sono stati in grado di sensibilizzare le persone di tutta la regione, e ci stiamo muovendo oltre. Dei ragazzi di Jesi hanno deciso di fare un evento “Mask Free” nella loro città in onore della nostra iniziativa. Alcune persone delle province limitrofe si sono attivate e ci hanno chiesto di raggiungerli in prima persona e realizzare un’evento per cambiare anche la faccia del loro territorio. Poi la soddisfazione più grande: molte persone in singolo, spesso senza neanche renderlo pubblico, si sono attivate: questo è il caso di Caterina di Colli del Tronto che in solitaria ha realizzato quasi una decina di eventi “Mask Free” . Poi c’è Silvia, che insieme al suo fantastico Labrador Yago hanno liberato un parco dalle mascherine e tutti gli altri rifiuti, ripristinando una zona verde a Pagliare del Tronto.

In futuro speriamo di avere sempre più esempi di una popolazione che si movimenta, impara i concetti di “cittadinanza attiva” e decide di impegnarsi per cambiare in meglio la propria realtà.

Noi ce la stiamo mettendo tutta. Questione Natura, questione di priorità: dove tutto ebbe inizio.

I comuni del Piceno che abbiamo toccato fino ad ora con i 44 eventi che abbiamo realizzato sono 21. In ordine:

Monteprandone

San Benedetto del Tronto

Grottammare

Cupra Marittima

Ascoli Piceno

Ripatransone

Offida

Acquasanta Terme

Spinetoli

Monsampolo del Tronto

Montemonaco

Acquaviva Picena

Colli del Tronto

Castorano

Montegallo

Castel di Lama

Appignano del Tronto

Maltignano

Folignano

Venarotta

