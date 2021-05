FERMO – Altri controlli su strada da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo.

I militari, negli ultimi giorni, hanno multato due persone che erano fuggite dopo degli incidenti stradali, senza feriti ma con danni alle vetture, senza scambiarsi i dati con le altre parti coinvolte.

In una nota stampa diffusa il 12 maggio si legge: “I due fuggiaschi sono stati rintracciati e sanzionati in via amministrativa come previsto dal Codice della Strada”.

Controlli anti-Coronavirus, cinque multe elevate dai carabinieri nel Fermano per il coprifuoco violato.

