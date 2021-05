Soccorsi per le persone a bordo della macchina, uno di loro è stato portato in ospedale per ulteriori cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 12 maggio in Riviera.

Tamponamento auto-tir, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale, sull’A14 vicino San Benedetto.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone coinvolte. Uno degli individui a bordo della macchina è stato portato in ospedale per ulteriori cure mediche.

Ovviamente disagi alla viabilità a causa degli interventi di soccorso e ai cantieri presenti nelle vicinanze.

