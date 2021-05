Ritornano gli appuntamenti per grandi e piccoli del Museo del Mare di San Benedetto per conoscere il patrimonio museale e cittadino della località rivierasca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un mese ricco di appuntamenti e di novità quello al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. Si inizia sabato 15 maggio e si replica sabato 29 maggio con Ciclo Tour con accompagnatore cicloturistico. Ecco il programma: dalle 9,00 alle 12,30: tour guidato alla scoperta della Riserva Naturale Sentina percorrendo poi il lungomare fino ad arrivare all’area portuale e al Museo Ittico “Augusto Capriotti”. Dalle 15,30 alle 19,00: tour guidato partendo dal porto, facendo tappa al centro città fino al Paese Alto per poi concludere la visita alla Pinacoteca del Mare. Costi: 1 tour € 22,00, 2 tour € 35,00; dai 10 ai 14 anni 1 tour € 10,00, 2 tour € 20,00; per i bambini fino ai 9 anni gratuito.

Si prosegue domenica 23 maggio con Tour Guidati a piedi con guida turistica Grand Tour Musei 2021. Questo il programma: dalle 10,00 alle 12,30: Il porto si fa arte! Si parte con la visita al Museo della Civiltà Marinara delle Marche, percorrendo l’area portuale alla scoperta dei suoi monumenti fino a raggiungere il giardino Nuttate de Lune. Dalle 16,00 alle 19,00: Dalla marina al Paese Alto. Visita al centro città con le sue vie storiche e i suoi monumenti fino a risalire verso il Torrione, la chiesa di San Benedetto Martire e la Pinacoteca del Mare, per scoprire i suggestivi scorci del Paese Alto. Costi:1 tour € 18,00; 2 tour € 33,00; dai 10 ai 14 anni 1 tour € 10,00, 2 tour € 20,00; per i bambini fino ai 9 anni gratuito.

Non mancano le proposte per i più piccoli: domenica 16 alle ore 16,30 Le Cose Schifose, un viaggio alla scoperta delle specie marine più viscide che popolano i nostri mari; sabato 22 alle ore 16,30 A Bordo di una Paranza Grand Tour Musei 2021. Cos’è una paranza? Conosciamo la storia dalla barca più antica della nostra città e giochiamo a interpretare i membri del suo equipaggio; domenica 30 alle ore 16,30 Istantanee da Museo. Proprio come hanno fatto gli artisti del passato osserviamo il mare e, attraverso i dipinti della pinacoteca, realizziamo delle cartoline colorate! Costo: € 6,00

La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069, per il ciclo tour al numero 371 3466900

Per informazioni: www.museodelmaresbt.it

info@museodelmaresbt.it

