ROMA – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante ha squalificato il calciatore del Padova Claudio Santini, andando così ad accogliere il deferimento del Procuratore Federale. Il calciatore, attaccante ex anche dell’Ascoli, si è beccato 10 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per aver rivolto insulti a Shaka Mawuli della Samb durante Sambenedettese-Padova, partita giocata al Riviera lo scorso 17 gennaio.

