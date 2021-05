In occasione della Giornata Internazionale della FIbromialgia e della Giornata Internazionale dell’Infermiere, mercoledì 12 maggio il monumento del Pescatore sarà illuminato a partire dall’imbrunire

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 12 maggio, dall’imbrunire il monumento al Pescatore verrà illuminato per metà di viola e per metà di verde. Il viola ricorda che il 12 maggio è la Giornata dedicata alla lotta contro la Fibromialgia, sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico e che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia.

Il verde invece ricorda che sempre il 12 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Infermiere e, illuminando di verde i monumenti delle città, si rende omaggio a questi importantissimi professionisti che operano a tutela della salute.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.