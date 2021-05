In occasione della giornata internazionale della fibromialgia, la notte dell’11 e del 12 maggio il Municipio e il Centro storico di Monteprandone saranno illuminati di viola

MONTEPRANDONE – Aderendo all’iniziativa “Luci sulla Fibromialgia” promossa da AFI Odv (Associazione Fibromialgia Italia Organizzazione di volontariato), la notte dell’11 e del 12 maggio il Municipio e il Centro storico di Monteprandone saranno illuminati di viola. In occasione della giornata internazionale della fibromialgia che si celebra mercoledì 12 maggio, l’Amministrazione comunale con questo gesto simbolico vuole sensibilizzare la cittadinanza su questa sindrome dolorosa e invalidante che in Italia non è ancora riconosciuta e che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne.

“Ringrazio Antonella Moretto, presidente di AFI Odv Italia, per aver coinvolto anche la nostra comunità – dichiara il sindaco Sergio Loggi – Illuminare il nostro borgo e il palazzo del Comune vuole essere un segno di vicinanza verso tutte le persone che soffrono di questa patologia”.

