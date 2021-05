SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Mercoledì 12 maggio, in diretta streaming sulle pagine Facebook “I Luoghi della Scrittura” e “Libri ed Eventi” e sul canale YouTube “I Luoghi della Scrittura”, a partire dalle 18.30, lo scrittore Maurizio De Giovanni sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021“. L’evento, organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ha il sostegno di BPER Banca. De Giovanni presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Gli occhi di Sara” (Rizzoli); converserà con l’autore Ettore Picardi.

Sara Morozzi, detta Mora, è membro della più segreta unità dei Servizi. A lei e alla sua collega Teresa Pandolfi, detta Bionda, viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera, ma proprio in quei giorni, Sara incrocia quegli occhi a cui è impossibile restare indifferenti, gli stessi che tanti anni prima aveva cercato di dimenticare, un solo sguardo che riporta a galla i segreti più oscuri Così, la donna è catapultata indietro nel tempo, alla Napoli del 1990.

In un intreccio che si dipana come un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra storia recente raccontando gli inconfessabili segreti di Sara, i cui occhi, per la prima volta, tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera umanità.

Ecco i link per assistere alle dirette:

Pagina Facebook I Luoghi della Scrittura e Libri ed Eventi

Canale YouTube I Luoghi della Scrittura

