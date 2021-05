Secondo le prime indiscrezioni al piano -1, evacuato per precauzione il reparto. Non sono segnalati comunque feriti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di tensione nel pomeriggio del 10 maggio a San Benedetto.

Principio d’incendio al Madonna del Soccorso, pompieri sul posto.

Secondo le prime indiscrezioni problema al piano -1 con del fumo, evacuato per precauzione il reparto presente. Non sono segnalati comunque feriti, per fortuna.

Sul luogo anche la vigilanza privata. Da chiarire le cause.

