SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grazie alla collaborazione con gli studenti della 3^ D del Liceo scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto, l’Archivio Storico comunale ora ha un profilo Instagram, che si chiama “@archiviostoricosbt”, dove vengono pubblicate immagini e foto sia dei documenti più interessanti della storia cittadina, sia della città attuale messe a confronto con quelle della San Benedetto di un tempo.

Il programma di collaborazione tra l’Archivio storico e il liceo “Rosetti”, iniziato nel febbraio 2020, quando il responsabile della struttura comunale, Giuseppe Merlini, nell’ambito del progetto “Memorie d’archivio: il Liceo Rosetti per la salvaguardia e la valorizzazione dei documenti storici”, ha tenuto una serie di incontri sulle fonti scritte, la ricerca archivistica e la legislazione di riferimento, è proseguito con l’esperienza dell’alternanza scuola – lavoro delle classi 3^ C e 3^ D. Parzialmente rimodulato in accordo con le insegnanti di riferimento, le professoresse Michela Lucidi e Genny Simone, è stato poi incentrato sulla storia locale come strumento per comprendere lo sviluppo e le trasformazioni socio-economiche e urbanistiche della città. Tra le attività realizzate dai ragazzi c’è stata anche l’apertura del profilo Instagram dell’Archivio Storico.

“Un grazie sentito va alla dirigenza, ai docenti e agli studenti che ci stanno offrendo un supporto prezioso – ha affermato l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri. “E’ evidente che da questa relazione tra scuola e Comune, che spero si arricchisca in futuro, possono scaturire proposte e attività davvero interessanti”.

