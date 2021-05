Cinque gli appuntamenti del cartellone teatrale nell’ambito della rassegna “Platea delle Marche in festa” promossa dall’AMAT

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la Palazzina Azzurra e il Museo del Mare, giovedì 13 maggio riaprirà a San Benedetto anche il cinema teatro Concordia, dove, nell’ambito della rassegna “Platea delle Marche in festa” promossa dall’ AMAT, andrà in scena giovedì 13 e venerdì 14 maggio alle ore 19 la commedia “Parlami d’amore” di Philippe Claudel, con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti per la regia dello stesso Branchetti.

Il programma proseguirà venerdì 21 maggio, sempre alle 19, con la grande musica classica, quando andrà in scena “Pierino e il Lupo” di Prokofiev a cura della Gioventù musicale e venerdì 28 e sabato 29 maggio con un grande classico pirandelliano, “L’uomo dal fiore in bocca”, che vedrà protagonista Lucrezia Lante Della Rovere.

“Siamo convinti che uno dei motori della ripresa del sistema Paese sia proprio la ripartenza dei luoghi della cultura – ha dichiarato l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri. “Appena le norme ce ne hanno dato la possibilità, ci siamo attivati perché anche nella nostra città si potesse restituire a questi spazi il ruolo vitale che ricoprono nella vita sociale di San Benedetto, ovviamente nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.”

Per assistere agli spettacoli teatrali occorre rivolgersi alla biglietteria del teatro al numero 0735 588246. La biglietteria sarà aperta nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 17.30 . Il biglietto unico costa 15 euro, la vendita on line è disponibile su www.vivaticket.com

Per informazioni: Comune di San Benedetto del Tronto, Ufficio Cultura tel. 0735 794438–794587, www.comunesbt.it – AMAT: tel. 071 2072439, www.amatmarche.net

