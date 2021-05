FERMO – Forze dell’Ordine in azione nel Fermano negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone.

“Deferito un 22enne per imbrattamento di un bene pubblico e anche un 43enne sorpreso in giro con un’auto rubata. Il mezzo, successivamente, è stato restituito alla proprietaria che aveva denunciato il furto” si legge in una nota dell’Arma diffusa il 10 maggio.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

