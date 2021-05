Fate le vostre domande su WhatsApp al numero 388-6595011. Dalle 19 sarà in collegamento con noi il noto legale esperto di diritto sportivo Mattia Grassani

Scienziati nel Pallone torna con una nuova puntata che andrà in onda eccezionalmente di martedì alle ore 18 e 30.

Parleremo come al solito di Serie C con un focus sulla Samb, dagli aspetti sportivi a quelli extra-sportivi soprattutto, nei giorni più importanti per definire la permanenza del club tra i professionisti.

Dalle 19 sarà in collegamento con noi il noto legale esperto di diritto sportivo Mattia Grassani e l’avvocato Costantino Nicoletti

Fate le vostre domande su WhatsApp al numero 388-6595011.

