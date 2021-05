Scienziati nel Pallone torna con una nuova puntata che andrà in ondà eccezzionalmente di martedì alle ore 18 e 30. Parleremo come al solito di Serie C con un focus sulla Samb, dagli aspetti sportivi a quelli extra-sportivi soprattutto, nei giorni più importanti per definire la permanenza del club tra i professionisti.

Fate le vostre domande su WhatsApp al numero 388-6595011.

