In collegamento il noto legale bolognese esperto di diritto sportivo: “Offerta o asta bisogna definire le pendenze con la Lega entro il 5 giugno, il tempo è tiranno. Fidejussione? Il garante non può non pagarla”. Nicoletti: “Sambenedettesi, imparate a tenere lontani da San Benedetto certi personaggi”