SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Premiato il mare della nostra Regione.

Sedici Bandiere Blu nel 2021 per le Marche.

Vessillo confermato a San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima. Oggi, 10 maggio, l’ufficialità con tanto di cerimonia online.

La soddisfazione del sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni: “È per noi motivo di grande orgoglio e di soddisfazione, ancor più che un obiettivo così importante si può raggiungere solo con un lavoro congiunto tra Amministrazione, Operatori e Cittadini, e grazie ad una mentalità votata all’accoglienza turistica. Ringrazio in particolar modo l’Architetto Lorenzo Picchietti per il gran lavoro che ogni anno svolge nel seguire tutte le fasi fino al raggiungimento del vessillo. Questa bandiera è di tutti i cuprensi, di chi ama Cupra e di chi fa qualcosa, anche con piccoli gesti, per renderla sempre migliore”.

“Un grande risultato – dichiarano il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e l’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca – che premia l’attenzione della nostra Amministrazione sulla tutela del territorio e nella cura dei servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti, con l’obiettivo principale di attivare pratiche virtuose verso un processo di sostenibilità ambientale volto al miglioramento della qualità della vita per tutti. È un traguardo di cui siamo orgogliosi e che testimonia l’ impegno continuo e quotidiano su molti fronti. È un riconoscimento importante e lo è a maggior ragione nel momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo. Quest’anno più che mai la Bandiera Blu è un simbolo di rinascita e di speranza che porta con sé la voglia di ripartire e di rilanciare con forza l’economia turistica della nostra città , stimolandoci a mettere in campo tutte le energie possibili per essere pronti ad accogliere in tutta sicurezza e a riguadagnare in fretta il terreno perduto in questi mesi di pandemia”.

