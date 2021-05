L’iniziativa, volta ad avvicinare quante più persone possibili al mondo della vela d’altura, garantisce a tutti coloro che acquisteranno un corso di mini altura entro il 16 maggio uno sconto del 30% valido per una mamma e per un suo familiare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese in occasione della festa della mamma lancia una grande promozione per avvicinare tutti verso il mondo della vela d’altura. Infatti, tutti coloro che acquisteranno un corso di mini altura entro il 16 maggio, riceveranno uno sconto del 30% valido per una mamma e per un suo familiare.

Il corso dovrà essere attivato entro il 30 giugno e si svolgeranno sui fantastici Beneteau 25 in dotazione al Circolo Nautico. Per iscrizioni e per ogni informazione si possono contattare i numeri 340-5203871 o 0735-584255.

