MONTEPRANDONE – In occasione del decimo anniversario di fondazione, l’Avis Comunale di Monteprandone, sabato 8 maggio ha inaugurato all’interno della sala esposizioni del Giovarti a Centobuchi, la mostra fotografica “Il dono”, dove non arriva la parola arrivano le immagini.

Prima del taglio del nastro, alla presenza dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Sergio Loggi, e di un nutrito gruppo di volontari e rappresentanti di altre associazioni del territorio, il Presidente dell’Avis Marcello Fratini ha voluto sottolineare l’importanza e lo scopo di questa bella realtà. Proprio l’8 maggio di dieci anni fa, in queste ore, in questa piazza, ha precisato il presidente, nasceva l’Avis Comunale di Monteprandone, una scommessa per l’Amministrazione Comunale di allora, una scommessa per l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno. Ebbene questa scommessa è stata vinta, perchè a distanza di dieci anni, l’Avis di Monteprandone conta più di 300 iscritti, l’associazione più grande del territorio.

Il Vice Presidente Giorgio Lilla, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla crescita dell’associazione, ha voluto ricordare la figura di Divo Coccia, scomparso un anno fa in seguito ad un tragico incidente; “mi sembra di vedere Divo correre e prodigarsi per l’associazione ancora adesso, lui che era sempre presente, lui che era il volto della generosità”.

Il Sindaco Sergio Loggi, nel ringraziare tutti i donatori per l’esempio e l’impegno civico, ha sottolineato l’importanza delle molteplici iniziative e delle attività dell’Associazione in questi dieci anni di vita: “una bella idea quella di raccontare la vostra storia e la vostra identità tramite le immagini”.

Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto ammirare il percorso espositivo fatto di immagini, colori, sorrisi e simpatiche coreografie dove l’impegno e la dedizione dei volontari si fondono con la solidarietà e i valori del dono.

Spazio dedicato anche all’estro del bravo appassionato di fotografia Moreno Capomagi, che per l’occasione ha esposto tre foto del borgo storico di Monteprandone immortalato da tre punti di vista differenti.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dall’8 al 22 maggio dalle 17 alle 19. Il sabato e la domenica sarà possibile fare una foto ricordo sulla “panchina del sorriso” posta nel piazzale esterno del Giovarti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.