Biancorossi in vantaggio a inizio primo tempo con un gran destro di Calcagni a cui risponde un altro destro di D’Angelo 20 minuti dopo. Samb che trascorre gli ultimi 10 minuti in 10 uomini per il rosso a Goicoechea prima del rigore finale piuttosto dubbio trasformato da Moretti e il 3 a 1 di Alberti nel recupero

Matelica-Samb | Stadio Helvia Recina (MC) ore 17 e 30 | 1° turno PlayOff

Formazioni:

Matelica (4-3-3): Vitali; Tofanari, De Santis, Magri, Di Renzo; Balestrero, Calcagni (32′ st Peroni), Bordo; Volpicelli (1’st Alberti), Moretti, Leonetti.(32′ st Fracassini) A disp.: Cardinali, Fracassini, Barbarossa, Pizzutelli, Santamarianova, Baraboglia, Peroni, Franchi, Seminara, Maurizii, Alberti, Mabaye. Allenatore: Gianluca Colavitto

Samb (4-5-1): Nobile; Fazzi, D’Ambrosio, Cristini, Goicoechea; Botta, De Ciancio (8’st Padovan), Angiulli, Rossi (20′ st D’Angelo), Liporace(8’st Bacio terracino); Lescano(32′ st Maxi Lopez). A disp.: Laborda, Fusco, Trillò, Di Pasquale, Chacon, Maxi Lopez, Babic, D’Angelo, Padovan, Bacio Terracino, Scrugli, Lombardo. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Daniele De Tommaso di Rimini (Mainetti/Rizzotto). Quarto uomo: Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco

Note:

Marcatori: 4’st Calcagni (M), 24′ st D’Angelo (S), 43′ st rig. Moretti (M), 90′ + 3 Alberti (M)

Ammoniti: Magri (M), Leonetti (M), Tofanari (M), Rossi (S), Cristini (S), Moretti (M), Angiulli (S)

Espulsi: 35′ st Goicoechea (S)

Angoli: 1-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

5′ Primi 5 minuti di studio fra le due formazioni, unico piccolo brivido il tentativo di Bordo con la difesa rossoblu che mura.

9′ Buona combinazione della Samb, Lescano libera Botta a destra che punta la porta poi in caduta calcia ma Vitali blocca facilmente.

13′ Ancora Botta riceve al limite dell’area, prova il sinistro sul primo palo ma Vitali si distende bene e blocca.

30′ Magri stende Botta che l’aveva saltato secco. Punizione per la Samb e giallo per il calciatore biancorosso.

31′ Parte Botta dai 30 metri, Leonetti tocca col braccio e si becca il giallo oltre a concedere un’altra punizione ai rossoblu, da posizione molto più invitante stavolta.

33′ Parte Botta dalla lunetta fuori area, ma il pallone è alto.

37′ Lescano recupera palla e cede a botta che prova un sinistro chirurgico a lato di pochi centimetri! Che occasione!

45′ Finisce senza recupero il primo tempo: 0-0 fra Matelica e Samb.

SECONDO TEMPO

3′ Palla a Botta che calcia, palla che viene deviata e si alza, arriva a Lescano che prova l’acrobazia: pallone alto.

4′ GOL DEL MATELICA. Alberti fa la torre per Calcagni che arriva da dietro, si coordina e col destro batte Nobile. Un gran gol.

8′ Doppio cambio Samb, fuori Lescano e dentro Bacio Terracino e fuori De Ciancio per Padovan.

10′ Angolo per Botta, di testa ci prova Cristini, palla di poco a lato.

11′ Leonetti, slalom da sinistra e poi sterzata sul destro: pallone alto! Pericoloso il Matelica.

20′ Dentro D’Angelo per Rossi.

24′ Palla in area che Botta prova a giocare, poi schizza dietro per il gran denstro di D’Angelo che torva il pari! GOOOOL DELLA SAMB!

29′ Giallo ad Angiulli che blocca con un fallo il contropiede del Matelica.

30′ Cross di Calcagni e testa di Leonetti, miracolo di Nobile che salva l’1-1!

32′ Fuori Leonetti per Peroni e Calcagni per Fracassini nel Matelica. Dentro anche Maxi nella Samb per Lescano.

35′ Moretti si lancia verso Nobile ma viene steso da Goicoechea, rosso per l’argentino e Samb in 10.

42′ Palla in area, controllo con un braccio di Fazzi (dubbio) ravvisato dall’arbitro e rigore per il Matelica.

43′ Moretti sul pallone per chiudere la gara. Parte Moretti che spiazza Nobile, Matelica sul 2 a 1 e praticamente Samb eliminata a meno di miracoli.

45′ 4 minuti di recupero

45′ + 3 GOL DEL MATELICA. Gol di Alberti per il Matelica che chiude i conti 3-1.

45′ + 4 Finisce qui. Il Matelica passa il primo turno del Play Off. Per la Samb finisce a testa alta una stagione sportiva maledetta e adesso i rossoblu si giocheranno in tribunale la partita più importante.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.