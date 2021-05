Triestina-Virtus Verona rinviata per covid. Nell’anticipo del sabato squadra cesenate (7a) piega (2-1) Mantova (10°). Matelicesi (al 3°successo stagionale su 3 negli scontri diretti con la Samb) battono (3-1) Sambenedettese (eliminata per il 3°anno consecutivo al 1°turno ma stavolta ci sono numerose giustificazioni) ma non conoscono ancora prossimo avversario. Nel Girone A avanzano Albinoleffe, Grosseto e Juventus B. In quello C Teramo sconfitto 2-0 ed eliminato dal Palermo avanti assieme a Juve Stabia e Foggia (corsaro 1-3 a Catania). All’interno tutti i risultati del 1°Turno dei tre Gironi e gli abbinamenti della 2a Fase. Nella 1a giornata del Triangolare che assegnerà la Supercoppa, parte bene Perugia che batte (2-1) Como. Dentro anche i risultati della 37a giornata di Serie B (Salernitana vinissima alla Serie A, Cremonese ed Ascoli salve, Pescara e Reggiana retrocesse in Serie C con una giornata d’anticipo)

SERIE C:

Play Off e Play Out 2020-21

AMMESSE AI PLAY OFF – PLAY OUT 2020-2021

PROGRAMMA PLAY- OFF del Girone

PROGRAMMA PLAY OUT 2020-21

ALBO D’ORO RECENTE 3A SERIE:

Lega Pro:

2014/15: Girone A: Novara; Girone B: Ascoli (al posto del Teramo che aveva vinto torneo sul campo ma a cui poi è stato revocato titolo per illecito sportivo) ; Girone C: Salernitana. Supercoppa vinta poi dal Novara. Play Off Inter-Girone vinti dal Como (Girone A).

2015/16: Girone A: Cittadella; Girone B: Spal ; Girone C: Benevento. Supercoppa vinta poi dalla Spal. Play off Inter-girone vinti dal Pisa (Girone B).

2016/17: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a ed approdata fino alla 2a Fase dei Play Off dove è stata eliminata dal Lecce con 2 pareggi): Venezia ; Girone C: Foggia. Supercoppa vinta poi dal Foggia. Play off Inter-girone vinti dal Parma (Girone B).

Serie C:

2017/18: Girone A: Livorno ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 3a ed approdata fino ai quarti di finale dei Play Off dove è stata eliminata dal Cosenza che poi li ha vinti) Padova ; Girone C: Lecce. Supercoppa vinta poi dal Padova. Play off Inter-girone vinti dal Cosenza (Girone C).

2018/19: Girone A: Virtus Entella ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 10a ed approdata ai Play Off dove è stata eliminata subito nel 1°turno dal Sudtirol Alto Adige) Pordenone ; Girone C: Juve Stabia. Supercoppa vinta poi dal Pordenone. Play off Inter-girone vinti da Trapani (Girone C) e Pisa (Girone A) vincitori rispettivamente della doppia finale 1 (contro il Piacenza) e della doppia finale 2 (ai supplementari contro la Triestina).

2019/20: (Regular season interrotta in corsa causa covid) Girone A: Monza; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 10a ed approdata ai Play Off dove è stata subito eliminata nel 1° turno in gara unica pareggiando 0-0 sul campo del Padova, giunto 5°) Lanerossi Vicenza Virtus; Girone C: Reggina. Supercoppa non disputata causa covid. Play off Inter-Girone Nazionali vinti dalla Reggiana (Girone B).

2020/21: Girone A: Como; Girone B: Perugia ; Girone C: Ternana.

Le 3 squadre vincitrici dei rispettivi Gironi si giocano ora la Supercoppa (in programma sabato 8, 15 e 22 maggio) di Serie C 2021. A queste 3 formazioni direttamente promosse in B, si aggiungerà la squadra vincitrice dei Play Off (che inizieranno il 9 maggio con il 1°turno in gara unica della fase a Girone) Inter-Girone Nazionali (che termineranno il 13 giugno con la finale di ritorno della Fase Inter-Girone Nazionali).

SUPERCOPPA SERIE C 2021:

Girone Triangolare con Como (vincitore del Girone A), Perugia (vincitore del Girone B) e Ternana (vincitrice del Girone C).

1a Giornata di sabato tardo pomeriggio 8 maggio: Perugia-Como 2-1 (29′ Melchiorri, 47′ Alessandro Gabrielloni [C], 68′ Salvatore Elia). Ha riposato: Ternana.

Classifica provvisoria: Perugia 3, Ternana (-) e Como 0.

2a giornata di sabato 15 maggio ore 18: Como-Ternana. Riposerà: Perugia.

3a giornata di sabato 22 maggio ore 18: Ternana-Perugia. Riposerà: Como.

La squadra classificata al 1° posto risulterà vincente della Supercoppa di Lega (la scorsa stagione non disputata causa emergenza covid 19 e l’ultima volta ossia nel 2019 vinta dal Pordenone) 2021.

Per designare la vincente del Girone Triangolare e dunque della Supercoppa, in caso di parità di

punteggio, verranno applicati nell’ordine i seguenti criteri:

1) differenza reti nelle gare di girone

2) maggior numero di reti segnate nelle gare di girone

3) maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone

4) sorteggio

PLAY OFF

Girone A: L’Alessandria (2a) ha riposato nel 1° (Fase a Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase a Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (Quarti di finale-2a Fase Inter-Girone-Nazionale del 24 maggio e 28 maggio 2021).

Il Renate (3°) ha riposato nel 1° turno (Fase a Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase a Girone), entrando in gioco nel 3° (Ottavi di finale-1a Fase Inter-Girone-Nazionale del 16 e 20 maggio 2021) turno.

Mentre la Pro Vercelli (4a) ha riposato solo nel 1° (Fase Girone) turno, entrando in gioco nel 2° (Fase a Girone di mercoledì 12 maggio 2021).

Girone B: Quello B è l’unico Girone dei tre di Serie C dove i Play Off stagionali coinvolgeranno anche l’11a classificata (la Virtus Verona).

Il Padova (2°) ha riposato nel 1° (Fase a Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase a Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (Quarti di finale-2a Fase Inter-Girone-Nazionale del 24 maggio e 28 maggio 2021).

Il Sudtirol (3°) ed il Modena (migliore 4a) hanno riposato nel 1° turno (Fase a Girone) e riposeranno anche nel 2° (Fase a Girone), entrando in gioco nel 3° (Ottavi di finale-1a Fase Inter-Girone-Nazionale del 16 e 20 maggio 2021) turno.

Mentre la Feralpisalò (5a) ha riposato solo nel 1° (Fase Girone) turno, entrando in gioco nel 2° (Fase a Girone di mercoledì 12 maggio 2021).

Girone C: Il Catanzaro (2°) ha riposato nel 1° (Fase a Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase a Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (Quarti di finale-2a Fase Inter-Girone-Nazionale del 24 maggio e 28 maggio 2021).

L’Avellino (3°) ha riposato nel 1° turno (Fase a Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase a Girone), entrando in gioco nel 3° (Ottavi di finale-1a Fase Inter-Girone-Nazionale del 16 e 20 maggio 2021) turno.

Mentre il Bari (4°) ha riposato solo nel 1° (Fase Girone) turno, entrando in gioco nel 2° (Fase a Girone di mercoledì 12 maggio 2021).

Risultati 1° Turno in gara unica di domenica 9 maggio 2021 in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Girone A:

Aurora Pro Patria (5a)-Juventus B Under 23 (10a) 1-3 (20′ Latte Lath [A.P.P.], 33′ Filippo Ranocchia su punizione a giro, 54′ Andrea Brighenti, 94′ Felix Correia)

Lecco (6°)-Grosseto (9°) 1-4 (47′ Raimo, 69′ Iocolano [L] su rigore, 72′ Giuseppe Sicurella, 89′ e 92′ Davide Merola)

Albinoleffe (7°)-Pontedera (8°) 1-0 (92′ Jacopo Manconi)

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Girone B:

Triestina (6a)-Virtus Vecomp Verona (11a) (Gara rinviata a data da destinarsi causa interventi della ASL per i casi di covid tra le fila della Virtus Verona)

Cesena (7°)-Mantova (10°) [Gara giocata in anticipo sabato sera 8 maggio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 2-1 (30′ Bortolussi, 35′ Caturano, 44′ Simone Andrea Ganz [M] su rigore)

Matelica (8°)-SAMB (9a) 3-1 (48′ Riccardo Calcagni, 69′ Angelo D’Angelo [S], 88′ Federico Moretti su rigore, 93′ Thomas Alberti. Al 79′ espulso il difensore centrale argentino della Samb Esteban Goicoechea per fallo da ultimo uomo su Federico Moretti, lanciato a rete)

In neretto le squadre approdate al 2°turno.

Girone C:

Juve Stabia (5a)-Casertana (10a) 1-1 (76′ Luigi Castaldo [C], 86′ Alessandro Marotta su rigore. all’85’ espulso il Diesse della Casertana per proteste)

Catania (6°)-Foggia (9°) 1-3 (33′ Ibourahima Baldè, 63′ Alessio Curcio, 68′ Luis Maldonado [C], 71′ Ibourahima Baldè)

Palermo (7°)-Teramo (8°) 2-0 (8′ Floriano su rigore, 43′ Luperini in rovesciata)

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

In neretto il risultato finale e le squadre che accedono al 2° Turno. A queste squadre qualificate si aggiungono : Pro Vercelli (4a nel Girone A), Feralpisalò (5a nel Girone B) e Bari (4° nel Girone C).

Ricordiamo che in tutti e tre i Gironi (A, B e C) le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

Programma 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) e a porte chiuse di mercoledì 12 maggio 2021:

Girone A: Pro Vercelli (4a)-Juventus B Under 23 (10a) ed Albinoleffe (7°)- Grosseto (9°)

Girone B: Feralpisalò (5a)-? e ?-?.

Girone C: Bari (4°)-Foggia (9°) e Juve Stabia (5a)-Palermo (8°).

Al termine delle gare, in caso di parità di punteggio, acquisiranno l’accesso al 3°Turno (1a Fase Nazionale) in gara doppia (andata e ritorno) Play Off Nazionali le squadre meglio classificate al termine della stagione regolare.

PLAY OUT (Andata sabato 15 maggio alle ore 17,30 in casa delle peggio classificate e ritorno sabato 22 maggio, sempre alle ore 17,30, in casa delle meglio classificate):

Nel Girone A i play-out non verranno disputati in quanto Carrarese (16a) e Pro Sesto (17a) hanno chiuso Regular Season con un vantaggio superiore agli 8 punti sulla 18a (Pistoiese) e 19a (Lucchese) classificata che dunque retrocedono direttamente in Serie D come l’ultima.

Pistoiese (18a), Lucchese (19a) e Livorno (20° ed ultimo) sono direttamente retrocesse in Serie D. Le prime causa distacco superiore agli 8 punti dalla 16a e 17a.

Girone B: Ravenna (19°)-Legnago Salus (16°) ed Alma Juventus Fano (18a)-Imolese (17a)

Le vincenti del doppio confronto saranno salve, le perdenti invece retrocederanno in Serie D. In caso di parità di punteggi (tra andata e ritorno) si salveranno le squadre meglio classificate.

Arezzo ultimo (20°) classificato è direttamente retrocesso in Serie D.

Girone C: Bisceglie (18°)-Paganese (17a)

La vincente del doppio confronto sarà salva, la perdente invece retrocederà in Serie D. In caso di parità di punteggi (tra andata e ritorno) si salverà la squadra meglio classificata.

Cavese (19a) direttamente retrocessa in Serie D avendo un distacco (-13) superiore agli 8 punti dalla 16a (la Vibonese che è dunque salva) che gli impedisce di disputare i play out.

Trapani ultimo (20°) classificato è stato escluso dal Campionato in corsa e non si sa da quale Serie ripartirà.

SERIE B

Orari-eventuali-gare-playoff-playout-Serie-BKT-2020-2021

Riepilogo risultati 36a giornata (17a di ritorno) di martedì pomeriggio 4 maggio (si doveva giocare da calendario sabato 24 aprile) 2021 a porte chiuse:

ChievoVerona-Cremonese 1-1 (24’Michael Fabbro [Ch], 47′ Gaetano [Cr])

Cittadella-Virtus Entella 1-0 (48′ autorete di Federico Bonini su cross dalla sinistra di Daniele Donnarumma e nel tentativo di anticipare l’attaccante italo-nigeriano Ogunseye. All’84’ espulso il terzino sinistro austriaco dell’Entella Markus Pavic per doppia ammonizione)

Empoli-Cosenza (Gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 4-0 (30′ Leonardo Mancuso su rigore, 38′ e 60′ La Mantia, 63′ Nedim Bajrami. L’Empoli guidato in panchina da Alessio Dionisi, vince matematicamente il Campionato di Serie B per la 3a volta nella sua storia e torna in Serie A per la 7a volta nella sua storia con 2 giornate d’anticipo)

Lanerossi Vicenza Virtus-Brescia 0-3 (37′ Birkir Bjarnason, 40′ Alfredo Donnarumma su rigore, 49′ Alfredo Donnarumma. Al 51′ dopo un brutto ma fortuito ed involontario scontro di gioco con l’attaccante francese del Brescia Florian Ayè, il difensore centrale del Lanerossi Vicenza ed ex dell’Ascoli Emanuele Padella è rimasto a terra perdendo i sensi.

Padella è stato prontamente soccorso e trasportato sulla barella in ambulanza all’Ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti. Gli è stato riscontrato un trauma cranico ma per fortuna le Tac all’encefalo e alla colonna vertebrale hanno dato esito negativo.

Monza-Lecce 1-0 (40′ Barberis su punizione dai 25 metri)

Pescara-Reggiana 1-0 (7′ Christian Capone)

Pisa-Venezia 2-2 (36′ Michele Marconi [P] su rigore, 42′ Marsura [P], 76′ Maleh [V], 91′ Francesco Forte [V] su rigore. Al 92′ espulso il centrocampista autriaco del Pisa Gucher per accese proteste e per aver rivolto all’arbitro una critica ritenuta irrispettosa)

Pordenone-Salernitana (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputa le sue gare interne) 1-2 (6′ Gondo con uno splendido pallonetto dalla destra, 68′ Misuraca [P], 96′ Gennaro Tutino su rigore)

Reggina-Ascoli 2-2 (17′ Cionek [R], 40′ Riad Bajic [A], 49′ Sabiri [A], 62′ Montalto. Al 22′ espulso il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil che richiamato dopo un aspro battibecco con i componenti della panchina locale, ha rivolto un’espressione ritenuta irrispettosa ad un assistente arbitrale. Al 26′ il trequartista marocchino naturalizzato tedesco dell’Ascoli Sabiri ha fallito un rigore, parato dall’esteemo locale Nicolas)

Spal-Frosinone 0-1 (49′ Andrija Novakovich su rigore)

Risultati 37a giornata (18a di ritorno) di venerdì pomeriggio 7 maggio (si doveva giocare da calendario sabato 1°maggio) 2021 a porte chiuse:

Ascoli-Cittadella 2-0 (38′ Marcel Buchel, 48′ p.t. Riad Bajic)

Brescia-Pisa 4-3 (9′ Marius Marin [P], 18′ Florian Ayè, 51′ Alfredo Donnarumma su rigore, 64′ Florian Ayè, 67′ Alessandro De Vitis [P] su rigore, 81′ Florian Ayè, 85′ Sibilli [P]. Al 63′ Mastinu del Pisa ha fallito un rigore, parato dal portiere finlandese del Brescia Joronen)

Cosenza-Monza 0-3 (73′ Mario Balotelli, 82′ Andrea D’Errico, 87′ Davide Diaw)

Cremonese-Pescara 3-0 (27′ Daniel Ciofani su rigore, 62′ Filippo Nardi, 71′ Valzania)

Frosinone-Lanerossi Vicenza Virtus 1-1 (74′ Vandeputte [L.V.V.] su punizione deviata dalla barriera locale, 75′ Brignola [F])

Lecce-Reggina 2-2 (6′ Edera [R], 14′ e 15′ Mariusz Stepinski [L], 26′ Montalto [R])

Reggiana-Spal 1-2 (34′ Salvatore Esposito su punizione dal limite sinistro, 63′ Varone [R], 67′ Strefezza)

Salernitana-Empoli (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-0 (31′ Bogdan, 92′ Andrè Anderson)

Venezia-Pordenone 0-0

Virtus Entella-ChievoVerona 1-3 (1′ Matteo Mancosu [V.E.], 7′ Guillaume Gigliotti, 42′ Di Gaudio, 50′ Canotto)

CLASSIFICA:

Empoli *(A)* 70

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

ChievoVerona 53

Brescia 53

Spal 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47

Pisa 45

Lanerossi Vicenza Virtus 45

Ascoli 44

Pordenone 42

Cosenza 35

Reggiana ^ 34

Pescara ^ 32

Virtus Entella ^ 23

Ricordiamo che la gara della 6a giornata: Salernitana-Reggiana (non disputata sabato 31 ottobre 2020, in quanto la squadra ospite emiliana non si era presentata per l’emergenza covid 19, avendo numerosi positivi in rosa e pochi elementi disponibili) è finita 3-0 a tavolino. Ma la Reggiana non si è arresa e ha presentato ricorso per recuperare la gara.

*(A)*= Matematicamente e direttamente promosso (per la 7a volta nella sua storia) in Serie A (dove manca dalla stagione 2018/19, al termine della quale giunse 18°, retrocedendo in B) e vincitore (per la 3a volta nella sua storia) del Campionato con 2 giornate d’anticipo (dalla 36a giornata).

^= Matematicamente e direttamente retrocesse in Serie C. Virtus Entella (che manca in 3a Serie dalla stagione 2018/19) con 3 giornate d’anticipo (dalla 35a), Pescara (che manca in 3a Serie dalla stagione 2009/10) e Reggiana (che manca in 3a Serie dalla scorsa stagione 2019/20) con una giornata d’anticipo (dalla 37a).

Prossimo turno, 38a ed ultima giornata (19a ed ultima di ritorno) di lunedì 10 maggio (si doveva giocare da calendario venerdì 7 maggio) 2021 alle ore 14 a porte chiuse:

ChievoVerona-Ascoli (All’andata 0-0)

Cittadella-Venezia (all’andata 0-1 per il Venezia)

Empoli-Lecce (all’andata 2-2)

Lanerossi Vicenza Virtus-Reggina (all’andata 1-2)

Monza-Brescia (all’andata 1-0)

Pescara-Salernitana (Gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 0-2)

Pisa-Virtus Entella (all’andata 1-2)

Pordenone-Cosenza (Gara che si giocherà al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputa le sue gare interne; all’andata 0-0)

Reggina-Frosinone (all’andata 1-1)

Spal-Cremonese (all’andata 1-1)

CLASSIFICA MARCATORI:

In testa alla classifica marcatori c’è Massimo Coda del Lecce con 22 gol (di cui 4 su rigore).

Alle loro spalle troviamo Leonardo Mancuso dell’Empoli con 20 reti (di cui 2 su rigore).

Completa podio l’attaccante francese Florian Ayè del Brescia con 15 centri.

DATE PLAY OFF

Turno preliminare in gara unica: Giovedì 13 maggio 2021

Semifinali d’andata: Lunedì 17 maggio 2021

Semifinali di ritorno Giovedì 20 maggio 2021

Finale d’andata: Domenica 23 maggio 2021

Finale di ritorno: Giovedì 27 maggio 2021

Date play out

Sabato 15 maggio 2021 (andata)

Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno).

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

SOCIETÀ AMMESSE ALLA COPPA ITALIA 2020-21

Riepilogo risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2 (53’Niccolò Belloni, 77’Luca Piana [P], 94’Cutolo)

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2’Infantino, 7’Schirò, 9’Rota, 86’Caccavallo)

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0 (77’Lorenzo Paolucci)

Gara 5: Alessandria-SAMB 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara)

Gara 6: Renate-Avellino 2-1 (10’Giuseppe Giovinco, 75’Galuppini, 83’Burgio [A]. Espulsi, tutti tra le fila dell’Avellino: al 58’il centrocampista Marco Silvestri per doppia ammonizione, all’85’il segretario Tommaso Aloisi per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro ed al 94′ il vice-tecnico Domenico De Simone per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro)

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1 (7’Oumar Coulibaly [G.V.d.L.], 21’Nicolas Schiavi, 38’Davide Bove su rigore, 48’Buzzegoli)

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2 (7’Simone Santoro, 22’Matteo Bruzzone [P], 24’Pinzauti)

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2 (17’Sean Parker, 49’Latte Lath, 82’Gonnelli [L])

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli del Pineto per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2 (40’Sacha Cori, 44’Canestrelli, 50’Anthony Partipilo [T])

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1 (45’autorete di Aldè, 79’Marzeglia [T], 84’Mastalli. Al 55’espulso Luca Perico del Tritium per aver cercato di colpire un calciatore avversario)

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0 (15’D’Ursi, 23’Marras, 36’Mirco Antenucci, 75’Candellone. Al 72’espulso Piergiorgio Sabelli del Trastevere per doppia ammonizione)

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2 (19’Maracchi, 28’Di Massimo)

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre al Comunale Lino Turina di Salò [Brescia]) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (31’Domenico Franco [V.F.], 36’Casoli, 45’Massimiliano Carlini su rigore)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Riepilogo risultati 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo 4-0 (61’Ceravolo, 81’Fiordaliso, 91’e 93’Gaetano)

Gara 2: Venezia-Carrarese 2-0 (65’e 90’Dennis Johnsen)

Gara 3: Pescara -San Nicolò Notaresco 1-1 (25’Alessio Riccardi [P], 34’Pablo Ezequiel Banegas [S.N.N.]) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Maistro (P) gol, Frulla (S.N.N.) gol, Memushaj (P) gol, Cesario (S.N.N.) gol, Christian Capone (P) traversa, Nicolò Cancelli (S.N.N.) traversa, Ceter (P) gol, Bianciardi (S.N.N.) gol, Galano (P) gol, Pablo Ezequiel Banegas (S.N.N.) gol; oltranza: Bellanova (P) gol, Colombatti (S.N.N.) gol, Christian Ventola (P) gol, Isaia Lattarulo (S.N.N.) gol, Stephane Omeonga (P) fuori, Blando (S.N.N.) traversa, Jaroszynski (P) gol, Matteo Gallo (S.N.N.) gol, Gennaro Scognamiglio (P) gol e Sorrini (S.N.N.) parato.

Gara 4: Reggiana-Monopoli 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R. sul campo poi trasformato in 0-3 a tavolino (in quanto la Reggiana ha schierato l’attaccante Kargbo che non poteva giocare ma dove scontare una giornata di squalifica risalente alla Coppa Italia di Serie D della stagione 2018/19 quando giocava col Roccella)

Gara 5: Cosenza-Alessandria 0-0 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 6: Empoli-Renate 2-1

Gara 7: Ascoli-Perugia 1-4 (12’Rosi, 23’Jacopo Murano, 41’Dragomir, 46’Alberto Lunghi, 89’Ghazoini [A])

Gara 8: Brescia-Trapani (Gara non disputata, in quanto il Trapani per i noti problemi societari, non si è presentato in campo) 3-0 a tavolino

Gara 9: Cittadella-Novara 3-1

Gara 10: Reggina-Teramo 1-0 (34’Gianluca Di Chiara)

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria 3-2 D.T.S.

Gara 12: Frosinone-Padova 1-3 (20’Tabanelli [F], 21’Della Latta, 34’Soleri, 44’Della Latta)

Gara 13: Lecce-Feralpisalò 2-0 (69’Liam Henderson, 88’Edgaras Dubickas)

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

Gara 15: Pisa-Juve Stabia 2-0

Gara 16: Spal-Bari (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0 D.T.S. e 4-2 D.C.R.

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 3-0 (20’Matteo Rossetti, 33’Butic su rigore, 76’Federico Secli)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì sera 29 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-0 (23’Barillà, 77’autorete del portiere Offredi che ha involontariamente deviato con la schiena una fantastica conclusione volante dell’attaccante brasiliano Dany Mota Carvalho che si era stampata sul palo, 90’Machin su rigore)

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige 3-0 (53’Gennaro Tutino, 60’Emanuele Cicerelli, 88’Capezzi. Al 76’espulso Davì del Sudtirol per doppia ammonizione)

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 D.T.S. e 6-7 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3°turno.

Riepilogo risultati 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari–Cremonese 1-0

Gara B) Verona–Venezia (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-3 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara C) Parma–Pescara 3-1 (26’e 43’Karamoh, 69’Adorante, 92’Mardochee Nzita [Pe])

Gara D) Cosenza-Monopoli 2-1 (15’Davide Petrucci, 70’autorete di Idda su cross dalla sinistra del centrocampista burkinabè Guiebre [M], 84’Ben Lhassine Kone)

Gara E) Benevento–Empoli 2-4

Gara F) Brescia-Perugia 3-0 (10’Dimitri Bisoli, 26’Florian Ayè su rigore, 71’Mangraviti)

Gara G) Cittadella-Spezia 0-2

Gara H) Bologna–Reggina (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 2-0

Gara I) Udinese –Lanerossi Vicenza Virtus 3-1

Gara J) Fiorentina–Padova 2-1 (10’Venuti, 32’Callejon, 55’Claudio Santini [P]. Al 28’espulso il Diesse del Padova Sean Sogliano per veementi proteste)

Gara K) Torino–Lecce (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-1 D.T.S.

Gara L) Virtus Entella-Pisa (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 3-1

Gara M) Crotone–Spal 1-1 D.T.S. e 3-4 D.C.R.

Gara N) Pordenone–Monza (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 0-0 D.T.S. ed 1-4 D.C.R.

Gara O) Sampdoria-Salernitana (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-0

Gara P) Genoa –Catanzaro 2-1 (7’e 67’Scamacca, 84’Pasquale Fazio [C])

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 4°turno.

Riepilogo risultati 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) Cagliari-Verona (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

2) Parma-Cosenza (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

3) Empoli-Brescia (Gara che sarebbe stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 3-0 a tavolino (in quanto il Brescia ha rinunciato a presentarsi in campo per l’emergenza covid 19 avendo alcuni casi di positività nel gruppo squadra)

4) Bologna-Spezia (Gara che è stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 2-4 D.T.S.

5) Udinese-Fiorentina (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-1 D.T.S.

6) Torino-Virtus Entella 2-0

7) Spal-Monza (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-0

8) Sampdoria-Genoa (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 1-3

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

Risultati Ottavi di finale in gara unica tra mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)–Cagliari (Gara giocata giovedì sera 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-1

2) Lazio (8)–Parma (Gara giocata in posticipo giovedì sera 21 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 2-1

3) Napoli (5)–Empoli (Gara giocata mercoledì tardo pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-2

4) Roma (4)–Spezia (Gara giocata martedì sera 19 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-3 a tavolino (in quanto la Roma ha effettuato 6 sostituzioni invece delle 5 consentite; sul campo è finita 2-4 D.T.S.)

5) Fiorentina-Inter (3) (Gara giocata mercoledì pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 1-2 D.T.S.

6) Milan (6)– Torino (Gara giocata in anticipo martedì sera 12 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 0-0 D.T.S. e 5-4 D.C.R.

7) Sassuolo (7)–Spal (Gara giocata giovedì tardo pomeriggio 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-2

8) Juventus (2) –Genoa (Gara giocata mercoledì sera 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 3-2 D.T.S.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Risultati Quarti di finale in gara unica di mercoledì 27 gennaio 2021:

Gara 1: Atalanta-Lazio (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-2

Gara 2: Napoli-Spezia (Gara giocata in posticipo giovedì sera 28 gennaio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 4-2

Gara 3: Inter-Milan (Gara giocata in anticipo martedì sera 26 gennaio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 2-1

Gara 4: Juventus-Spal (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 4-0

In neretto le 4 squadre approdate alle semifinali.

Risultati Semifinali di mercoledì sera 3 (l’andata) e 10 (il ritorno) febbraio:

Napoli-Atalanta 0-0 ed 1-3

Inter-Juventus (Gara d’andata giocata in anticipo martedì sera 2 febbraio) 1-2. (Gara di ritorno giocata in anticipo martedì sera 9 febbraio) 0-0.

Gare trasmesse tutte in diretta tv in chiaro su Rai 1.

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Programma finale in gara unica al Mapei Stadium di Reggio Emilia di mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 21, in diretta tv in chiaro su Rai 1:

Atalanta-Juventus

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021.

