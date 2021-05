Dati preoccupanti se si pensa che siamo in piena pandemia, con un’ingente perdita di posti di lavoro e svariate aziende in cassa integrazione

JESI – Ieri il bollettino delle morti sul lavoro comprendeva un operaio edile residente a Jesi, impiegato presso una ditta impegnata in lavori di consolidamento e sistemazione delle fondamenta di un viadotto dell’A14. Lavorava a Campomarino, in Molise. Il volo di 30 metri è stato fatale.

Fa riflettere Sergio Ruggieri del Partito della Rifondazione Comunista: “Con questo triste evento si allunga la lista dei morti sul lavoro anche nella nostra Regione. Nel 2020 sono stati 43 i lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Sei in itinere per recarsi al lavoro, dodici sono dovuti a contagi da Covid-19 riguada medici ed infermieri. Secondo dati INAIL sono stati denunciati 15.714 infortuni sul lavoro. Questi dati sono ancor più preoccupanti perché arrivano in piena pandemia, mentre c’è una perdita di posti di lavoro, 35000 in meno ci cui 14 mila di lavoro subordinato e sono state autorizzate da marzo ad oggi oltre 100 milioni di ore di cassa integrazione”.

Alcuni dati:

⦁ Organico INAIL, dal 2010 ad oggi è diminuito di 2 mila unita, più del 20% del totale e gli ispettori sono ormai ridotti a poco più di 200

⦁ I dipartimenti di prevenzione delle ASL quelli cui spetta la funzione ispettiva nelle aziende hanno visto i propri addetti ridursi dai 5 mila del 2009 ai 2 mila del 2020

⦁ All’ispettorato nazionale del lavoro, organico ridotto da 650 a 450 unita’, il 25% in meno del minimo necessario

