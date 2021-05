TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’8 maggio, dal Comando Provinciale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova, nella tarda serata di ieri hanno fermato all’altezza di Colleranesco un ventiduenne di Bellante mentre, a bordo della sua auto, percorreva la statale. Il giovane aveva la sintomatologia tipica di chi ha assunto sostanze stupefacenti, così i militari dell’Arma lo hanno invitato a sottoporsi al prescritto accertamento tossicologico, ma lui ha rifiutato. I Carabinieri hanno così perquisito il suo veicolo, trovandovi all’interno una mazza da baseball. Al giovane è stata ritirata comunque la patente di guida ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. È stato inoltre sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio dopo le 22.00, violando così le norme di contenimento della pandemia da Covid – 19.

Episodio analogo anche per un teramano di 32 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile a Giulianova sul lungomare, a bordo della sua auto. All’interno i militari hanno trovato una modica quantità di hashish, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Teramo e gli è stata ritirata la patente di guida. Anche per lui è scattata la sanzione per la violazione del coprifuoco.

