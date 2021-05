FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in azione in questi giorni.

I militari nel Fermano hanno arrestato un 40enne per furto.

Denunciati un 46enne e un 41enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, sorpresi ubriachi dai carabinieri durante i controlli su strada. Patente di guida sospese per entrambi.

Norme anti-Covid, sanzionata una persona per il coprifuoco violato.

