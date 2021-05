SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di tensione in Riviera.

Il 7 maggio diversi cittadini hanno allertato le Forze dell’Ordine per una persona che vagava in strada vicino alla stazione di San Benedetto con un coltello in mano.

La Polizia di Stato ha bloccato l’uomo, un 41enne extracomunitario originario del Senegal, che era fuggito da una struttura sanitaria dove si trovava ricoverato in terapia.

Sul posto anche un’ambulanza del 118.

La persona è stata riaccompagnata dagli agenti nella struttura dopo vari accertamenti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.