Il recupero di domenica contro Cingoli è uno spareggio in vista della fase successiva del Campionato di Serie B. Intanto, per l’Under 17 monteprandonese sconfitta interna contro Chiaravalle per 33-35

MONTEPRANDONE – Primo o secondo posto: si decide domenica, alle 18, a Cingoli. L’Handball Club Monteprandone gioca il recupero e poi manderà in archivio la stagione regolare. Il girone B lo ha vinto Camerano Under 19, con 10 punti, ma si ferma qui. Avanti i blu e Cingoli, adesso appaiati in classifica a quota 6. Il recupero di domenica, insomma, è un autentico spareggio in vista della fase successiva.

E una volta conosciuti i piazzamenti definitivi, abbinamenti incrociati: prima del girone A (Ogan Pescara) contro seconda del gruppo B e capolista del girone B contro vice del gruppo A (Città Sant’Angelo). I play-off inizieranno il 15-16 maggio con Gara-1 di semifinale in casa delle peggio classificate, mentre Gara-2 del 22-23 maggio e la eventuale bella del 29-30 maggio si giocheranno in casa delle formazioni che hanno chiuso in testa la prima porzione di stagione.

Per la finalissima si andrà a Chieti. Il 6 giugno nella Casa della Pallamano la serie B dell’Area 6 (Marche-Abruzzo) sancirà la sua vincitrice. Intanto, per l’Under 17 monteprandonese sconfitta interna contro Chiaravalle per 33-35.

