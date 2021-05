Appuntamenti culturali e sociali in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Circolo del Sambenedettesi. Il presidente uscente Rolando Rossetti si dà alla politica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la sede ufficiale del Circolo dei Sambenedettesi la conferenza stampa per la comunicazione del rinnovo del consiglio direttivo e della conseguente convocazione alle elezioni.

Le elezioni, alla scadenza naturale del mandato, sono state fissate per il 5 giugno prossimo. Queste elezioni, inoltre, assumono una grande importanza perché cadono nel 50° anniversario della fondazione del Circolo.

In occasione del doppio evento il Circolo renderà partecipe l’intera città con appuntamenti culturali e letterali in estate presso la Palazzina Azzurra e nel cuore della storia cittadina, in piazza Bice Piacentini.

Il presidente uscente Rolando Rossetti ha deciso di intraprendere una nuova esperienza nella vita sociale e politica di San Benedetto candidandosi alle prossime elezioni amministrative che si terranno in settembre.

A tal proposito il presidente Rossetti dice: “Dopo le esperienze vissute in vari ambiti della vita associativa e nelle organizzazioni del lavoro, ho sentito di sviluppare il mio impegno nella costruzione di una nuova prospettiva cittadina”; e continua: “Dopo l’esperienza con il Circolo dei Sambenedettesi spero di poter contribuire al meglio a questa difficile ma stimolante fase di ripresa, impegnandomi al servizio della città”.

“Quanti ritengono di poter offrire una fattiva collaborazione finalizzata al bene del Circolo e della città sono invitati a candidarsi entro la data che sarà al momento opportuno comunicata” fanno infine sapere dal consiglio direttivo.

Di seguito riportiamo le date degli eventi previsti:

15 luglio 2021 convegno Palazzina Azzurra

31 luglio 7 agosto 2021 mostra fotografica presso la Palazzina Azzurra

31 agosto Serata Azzurra

10 agosto 90° anniversario Nuttate de Luna

