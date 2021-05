FERMO – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 7 maggio dalla Questura di Fermo.

Dopo la denuncia per ricettazione di un pregiudicato solitario a Lido Tre Archi nella notte del 4 maggio, un’altra autovettura rubata riconsegnata dalla Polizia di Stato alla proprietaria ed il possessore temporaneo denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È quanto avvenuto mercoledì scorso.

La proprietaria della vettura sottrattale martedì scorso, nel tardo pomeriggio di mercoledì ha visto il proprio veicolo in Via della Carriera, regolarmente parcheggiato e chiuso.

Dopo aver chiamato il 112, i poliziotti giunti sul posto hanno verificato che il motore era ancora caldo e tra il solo recupero del veicolo e la riconsegna alla proprietaria o anche la denuncia dell’indebito utilizzatore, hanno deciso per la seconda alternativa anche in considerazione del fatto che l’auto era stata sottratta approfittando di soli pochi attimi nei quali era stata lasciata aperta e con le chiavi inserite davanti ad un negozio.

Quindi l’ignoto ladro aveva la disponibilità delle chiavi e del telecomando di apertura delle portiere.

Il personale della Squadra Mobile si è appostato in prossimità del veicolo per quasi due ore fino a quando un trentenne si è avvicinato con disinvoltura all’auto, l’ha aperta con il telecomando e dopo essersi seduto al posto di guida ha inserito la chiave di accensione per allontanarsi.

Immediato l’intervento degli operatori che hanno bloccato il soggetto e lo hanno fatto scendere dall’auto.

L’uomo, uno straniero nordafricano residente nell’entroterra fermano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

L’autovettura, completa di chiavi, è stata riconsegnata alla titolare.

Ed ancora un’altra auto di valore recuperata e riconsegnata al proprietario nel pomeriggio di ieri. In sinergia operativa con l’Arma dei Carabinieri il personale della Volante ha rintracciato a Lido Tre Archi una vettura di pregio denunciata quale oggetto di furto nella stessa mattina. Dopo aver contattato il proprietario che è arrivato sul posto del ritrovamento, gli è stato restituito il veicolo integro dall’interno del quale erano stati sottratti alcuni effetti personali.

In base agli elementi raccolti dai poliziotti si sta procedendo all’individuazione del ladro.

