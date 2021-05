È stato per tantissimo tempo punto di riferimento per tutte le associazioni sportive del Piceno e anche oltre i nostri confini. Negli anni sessanta si è allenato a Roma come ginnasta insieme agli olimpionici fratelli Carminucci, anche loro sambenedettesi. Dagli anni novanta medico sociale della Sambenedettese

SAN BENEDETTO – Con grande dolore abbiamo appreso della morte del dottor Mario Capriotti, medico molto conosciuto in città. Si è spento ieri sera in ospedale alle 20 circa. Fino al mese di marzo aveva prestato regolarmente servizio presso gli ambulatori di Radio Salus a Grottammare.

Era stato per tantissimi anni punto di riferimento per tutte le associazioni sportive nel suo studio presso il “Madonna del Soccorso”. Ha seguito la Sambenedettese Calcio come medico sociale in tutti i campi italiani dagli anni novanta fino a poco tempo fa. Appena c’era bisogno si vedeva la sua capigliatura bianca arrivare in un attimo sul calciatore per rendergli le cure necessarie.

Era conosciuto anche come ginnasta, ai tempi dell’Università si allenava a Roma con i fratelli Carminucci sambenedettesi e olimpionici negli anni 60. Erano diventati amici fraterni.

È stato spesso anche compagno di viaggio con noi di Espresso Rossoblu in tantissime trasferte.

Alla moglie Ingrid, ai figli Maria e Silvano, alla famiglia del fratello Franco e Letizia, da parte delle redazioni di Espresso Rossoblu e Riviera Oggi.

I funerali si svolgeranno domani in forma privata.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.