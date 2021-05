MOSCIANO SANT’ANGELO – “I Carabinieri della Stazione di Mosciano Sant’Angelo, su ordine del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, hanno arrestato un uomo del luogo che deve scontare una pena residua di poco più di sette mesi per reati concernenti la detenzione illegale di armi. Dopo le formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in detenzione domiciliare”.

Così in una nota diffusa, e giunta in redazione, il 6 maggio il Comando Provinciale di Teramo.

