SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ripuliamo la Sentina 2”: è il nome dell’iniziativa lanciata dall’associazione “Questione Natura” per la serie di incontri “Ambientiamoci Insieme”.

L’appuntamento è per sabato 22 maggio alle ore 16.30 presso la Riserva Naturale Sentina. Punto di ritrovo presso il pontino di via del cacciatore (ingresso nord della Riserva). L’invito è aperto a tutti: ai giovani e ai più grandi. Si richiedono tanto entusiasmo, voglia di fare e dei guanti. Alle buste per la raccolta provvederà l’associazione.

