MONTEFIORE DELL’ASO – Il Comune di Montefiore dell’Aso e il Comune di Montelparo comunicano di aver proceduto all’acquisto di due veicoli elettrici, aderendo al progetto di conversione delle flotte e del parco veicolare della pubblica amministrazione tramite contributi della Regione Marche ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili.

La Regione Marche, in linea con il contesto normativo europeo e nazionale ha approvato il “Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella regione Marche (eMobility reMa)”. Tale piano indica le linee guida e le misure necessarie a supportare la creazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici e le policy normative, organizzative e finanziarie per lo sviluppo diffuso di una mobilità sostenibile e, in particolare, ad emissioni zero.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.