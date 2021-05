E’ stato nominato miglior giocatore del mese fra i Cadetti, seconda volta in stagione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Orgoglio rossoblu sugli scudi nel calcio nazionale.

Parliamo di Leonardo Mancuso, ex centravanti della Samb. L’attaccante milanese ha conquistato il 4 maggio la promozione in Serie A con l’Empoli. Nel match vittorioso per 4 a 0 contro il Cosenza, il goleador ha segnato una rete. La ventesima nel torneo 2020-21 su 35 presenze, un’ottima media.

Mancuso, inoltre, è stato nominato miglior giocatore del mese in Serie B, seconda volta in questa stagione.

L’ex attaccante della Samb fu protagonista in Riviera nella stagione 2016-17 di Lega Pro con 22 reti laureandosi capocannoniere del girone B.

A Leonardo Mancuso, direttamente dalla redazione di Riviera Oggi, sentiti auguri e in bocca al lupo per una radiosa carriera anche in serie A.

