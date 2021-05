ASCOLI PICENO – Poste Italiane dedica alla festa della mamma, in calendario domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.