SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fino a martedì 8 giugno sono aperte le iscrizioni di bambini dai 3 ai 36 mesi ai quattro servizi educativi comunali: si tratta dei nidi d’infanzia “La Mongolfiera” di v. Manzoni e “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia – via Mattei a Porto D’Ascoli, e delle sezioni Primavera “La Girandola” di via Velino (scuola dell’infanzia di Mattei) e “Il Girasole” di via Impastato (scuola “Marchegiani” del Paese alto). L’iscrizione alle sezioni “Primavera” è riservata ai bambini che compiono 24 mesi di vita entro il 31 dicembre 2021.

Va detto che la riapertura dei servizi sarà condizionata dalle disposizioni governative in materia che potrebbero anche sancire la non riapertura o lo slittamento della stessa. E’ anche possibile che, per rispettare le prescrizioni di sicurezza, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi potrebbero subire una rimodulazione con riduzione dei posti disponibili.

Il modulo di iscrizione, il relativo avviso/bando sono consultabili e reperibili sul sito comunale www.comunesbt.it alla sezione “altri bandi e avvisi”.

E’ possibile ritirare il modulo di iscrizione presso l’Urp, al piano terra dell’edificio comunale in viale De Gasperi. Per approfondimenti si può chiedere un appuntamento al servizio Nidi d’infanzia telefonando ai numeri 0735/794576 – 794303 – 794518 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o mandando una mail a tancredir@comunesbt.it o dangeloe@comunesbt.it

Per ogni altra informazione, come le tariffe e il regolamento, si rimanda al sito istituzionale www.comunesbt.it (percorso Servizi comunali – Nidi d’Infanzia e sezioni Primavera).

