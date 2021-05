MONTEPRANDONE – Sono terminati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Montetinello a Monteprandone. Questa mattina, mercoledì 5 maggio, il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli hanno effettuato un sopralluogo.

L’intervento è consistito nel ripristino della viabilità mediante la realizzazione di opere di consolidamento della sede stradale con rifacimento della sottofondazione e, successivamente, della pavimentazione. I lavori sono stati realizzati dalla ditta NO.FRA. srl di Monteprandone.

“E’ terminato il primo dei due interventi finanziati con fondi regionali per l’emergenza neve 2017 – dichiara l’assessore viabilità Fernando Gabrielli – con cui mettiamo in sicurezza due frequentatissime strade rurali su versanti collinari danneggiate dagli agenti atmosferici come via Montetinello e via Spiagge, intervento ancora in corso, per un investimento complessivo di 295 mila euro”.

