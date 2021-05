GROTTAMMARE – “Bandiere Blu 2021, Grottammare candidata alla ventreesima assegnazione. La segreteria della Fee Italia ha convocato per lunedì prossimo, 10 maggio, l’annuale conferenza per ufficializzare le località top della stagione 2021. Come per lo scorso anno, anche questa volta l’appuntamento si svolgerà virtualmente, causa pandemia”.

Così il Comune di Grottammare in una nota diffusa il 5 maggio. Ma è questione semplicemente di formalità.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio, prestando particolare cura all’ambiente. Per ricevere il titolo, infatti, è richiesto annualmente l’impegno a rispettare alcuni criteri di qualità in termini di gestione ambientale, di servizi offerti e di sicurezza del territorio, che ne decretano la riconferma futura.

Grottammare difende il titolo di Comune Bandiera Blu ininterrottamente dal 1999, con attività, progetti e iniziative sia in ambito di comunicazione, sia di infrastrutture.

Istituito nel 1987 dall’organizzazione non-governativa e no-profit Fee (Foundation for Environmental Education), il Programma “Bandiera Blu” è condotto in 49 paesi in tutto il mondo

Nel 2020 sono state 195 le Bandiere Blu assegnate per 407 spiagge, con in testa la Liguria con 32 località premiate, seguita da Toscana (20), Campania (19) e Marche (15).

